Heckscheibe von Auto eingeschlagen

Aalen. Die Polizei meldet eine Sachbeschädigung an einem auf dem Parkplatz einer Bank in der Schubartstraße in Aalen. Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr wurde an einem Pkw Fiat die Heckscheibe eingeschlagen. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz einer Bank in der Schubartstraße abgestellt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. (07361) 5240.