Spedition Brucker übernimmt alle Auszubildenden

Ausbildungsbetrieb Auch in diesem Jahr hat die Spedition Brucker in Aalen wieder alle Auszubildende mit erfolgreich bestandener Abschlussprüfung übernehmen können. Auf die Übernahme in diesem besonderen und wirtschaftlich nicht einfachen Jahr ist die Unternehmensleitung besonders stolz. Übernommen wurden Auszubildende in den Berufen Speditionskaufmann und Speditionskauffrau, Kauffrau für Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik sowie Berufskraftfahrer. Die Firmenleitung gratulierte allen herzlich. Foto: privat