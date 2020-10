Am Freitag scheint immer wieder mal die Sonne

Am Freitag wird das Wetter auf der Ostalb vorübergehend etwas freundlicher. Es scheint immer wieder die Sonne. Dazu wird es auch wärmer als zuletzt. Die Spitzenwerte liegen bei 15 bis 18 Grad. 15 Grad werden es in Neresheim, 16 in Ellwangen, 17 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 18 Grad. Doch bereits im Laufe des Abends werden die Wolken wieder dichter und es fällt erneut Regen. Nass ist auch das Stichwort für den Samstag. Es kann immer wieder mal regnen. Die Temperaturen gehen wieder zurück und pendeln sich grob um 10 Grad ein. Nach einer kalten Nacht, mit Werten Nahe dem Gefrierpunkt, wechseln sich am Sonntag viele Wolken und etwas Sonne ab. Ganz vereinzelt kann sich auch mal der ein oder andere kurze Schauer bilden. Die Höchsttemperatur liegt weiterhin um, beziehungsweise bei knapp über 10 Grad. Zu Beginn der neuen Woche überwiegen weiterhin die Wolken und es fällt immer wieder mal Regen.