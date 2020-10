Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Schwäbisch Gmünd. Bei einem schweren Unfall erlitt am späten Donnerstagabend ein Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde er am Glocke-Kreisel beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst. Ob der Autofahrer oder der Fußgänger Schuld an dem Unfall hatte, war zunächst ungeklärt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr. wof