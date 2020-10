Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.05 Uhr: Erneut viele Neuinfektionen im Land: Am Donnerstag wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium insgesamt weitere 584 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Ebenso wurden gestern Informationen zum bundesweiten Beherbergungsverbot für Reisende aus deutschen Hotspots veröffentlicht. Mehr dazu finden Sie unserem "Corona Ticker: Die Lage im Bundesland".

6.42 Uhr: Eine traurige Nachricht aus Wasseralfingen erreichte uns gestern Mittag: Nach über sechs Jahren vergeblicher Suche nach einem Nachfolger stellt zum Ende dieses Jahres der Traditionsbetrieb Raumgestaltung Maier den Betrieb ein.

6.20 Uhr: Bei einem schweren Unfall hat am späten Donnerstagabend in Schwäbisch Gmünd am Glocke-Kreisel ein Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 38-Jährige wurde von einem Auto erfasst.

6.09 Uhr: Zu später Stund am Donnerstagabend hat die Polizei eine Personenbeschreibung zur vermissten 72-jährigen Frau aus dem Raum Schwäbisch Gmünd veröffentlicht. Details zur Vermisstensuche finden Sie im Artikel. Hinweise, die zum Auffinden der vermissten Frau führen bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd.

6.05 Uhr: Bislang gibt es keine Staus und Verkehrsbehinderungen auf den Ostalbstraßen zu melden. Und auch die Züge in Richtung Stuttgart und Ulm rollen in der kommenden Stunde pünktlich ab. So lässt sich der Freitag starten!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.