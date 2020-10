15-JÃ¤hriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Ellwangen. Schwere Verletzungen hat sich ein 15 Jahre alter Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr in Ellwangen zugezogen. Laut Polizei fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Auto den Sechtaweg entlang und bremste an der unübersichtlichen Einmündung zu einem Fußweg auf Schrittgeschwindigkeit ab. Der Jugendliche fuhr flott aus dem Fußweg heran, bemerkte das Auto zu spät und stieß gegen die Beifahrerseite. Der 15-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.