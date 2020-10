VW Bus gestohlen

Ellwangen. Vom Hof einer Autowerkstatt in der Ludwig-Lutz-Straße in Ellwangen ist am Dienstagabend gegen 23 Uhr ein zugelassener rot/weißer VW Bus im Wert von ca. 41.500 Euro mit dem amtlichen Kennzeichen AA-AF 212 entwendet worden. Laut Angaben der Polizei wurde der Diebstahl des Fahrzeuges erst später bemerkt. Hinweise auf die Diebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. (07961)9300.