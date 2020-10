Corona: Landesligaderby zwischen Waldhausen und Waldstetten vorsorglich abgesagt

Fußball Vorsorglich ist das Ostalbderby in der Fußball-Landesliga zwischen dem SV Waldhausen und dem TSGV Waldstetten, das am Samstag (14 Uhr) stattfinden sollte, abgesagt worden. Ein Spieler des TSGV hatte engen Kontakt zu einer Person, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hat. Der Test des Spielers steht noch aus. Die Waldstetter hatten diesen Umstand direkt dem Württembergischen Fußballverband mitgeteilt, woraufhin dieser die Partie an diesem Freitag vorsorglich abgesagt hat. Foto: hag