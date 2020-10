Ellwangen reist nach Ludwigsfeld

Fußball Mit 3:0 besiegten die Fußballerinnen des FC Ellwangen (links am Ball) vergangene Woche den TSV Eschenbach und haben sich damit auf Rang zwei in Tabelle der Regionenliga gesetzt. Am Sonntag (11 Uhr) steigt das Gipfeltreffen beim Spitzenreiter TSF Ludwigsfeld. Foto: rat