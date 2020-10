Gegen den Trend; Gesamtzahl der im Ostalbkreis an Corona Erkrankten sinkt

Pandemie Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in _Deutschland steigt derzeit deutlich. Im Ostalbkreis ist allerdings die Zahl der aktiven Corona-Fälle innerhalb einer Woche von 72 auf 64 gesunken. An dieser Stelle finden Sie künftig samstags in der gedruckten Ausgabe die Zahlen der aktiven Coronafälle in allen Städten und Gemeinden im Ostalbkreis. Auf unseren Webseiten www.schwaepo.de/1881515 und www.tagespost.de/1881515 finden Sie diese Zahlen täglich aktualisiert. Grafik: Carmen Apprich