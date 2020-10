Oktoberfest im „Ostertag“

Aalen. Drei Tage Oktoberfest werden im Eventlokal „Ostertag“ gefeiert, stilecht mit entsprechender Dekoration, bayrischen Schmankerln, Oktoberfestbier, und mit Liveband.

Zum Start am Samstag stach OB Thilo Rentschler das erste Fass mit fünf Schlägen zusammen mit Betreiber Husaini Latef und Besitzer Peter Stützel an. Stützel wies auf die moderne Lüftungsanlage hin, die die Luft des großen Lokals mehrmals in der Stunde austausche. Rentschler betonte, dass feiern unter Einhaltung der Regeln möglich sei. Weiter ging es am Sonntag, gefeiert wird – mit höchstens 150 Gästen - auch noch am kommenden Samstag. je