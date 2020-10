Straßdorfer Feuerwehr bei einem Fahrzeugbrand im Einsatz

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf. Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr geriet auf einem Parktplatz in der Alemannenstraße ein Mercedes aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand. Durch den raschen Einsatz eines Anwohners mit einem Feuerlöscher konnte das Feuer bis zum Eintreffen der Floriansjünger eingedämmt werden. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort. mbu