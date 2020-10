85-Jährige wird Opfer eines Handtaschendiebes

Ellwangen. Wie die Polizei am späten Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr meldet, hat sich in der Ellwanger Innenstadt ein Handtaschenraub ereignet. Nach ersten Informationen wurde eine ältere Dame überfallen. Die 85-Jährige war mit einem Rollator unterwegs und wurde von dem Unbekannten umgestoßen. Laut einem Sprecher der Polizei wurde die Dame bei dem Rab nicht verletzt. Der mutmaßliche Täter ist zur Stunde flüchtig. In die Suchmaßnahmen ist auch ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Stuttgart eingebunden.