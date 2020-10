Gebäude in Crailsheim steht in Flammen

Crailsheim. Wie die Polizei am Abend meldet, steht in der Schillerstraße ein leerstehendes Haus in Brand. Feuerwehrleute sind mit starken Kräften angerückt. Vor Ort kommt es zu einer starken Rauchentwicklung und Flammen schlagen meterhoch aus dem Dachstuhl. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wir werden die Meldung bei neuen Informationen aktualisieren. mbu