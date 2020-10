Mann schlägt Lebensgefährtin mit den Fäusten und Füßen

Heubach. Am Sonntag musste die Polizei gleich zweimal in die gleiche Wohnung in die Gmünder Straße zu Auseinandersetzungen ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, mussten die Beamte am Sonntagmorgen kurz nach 8 Uhr die Wohnung eines Paares aufsuchen, nachdem der betrunkene 38-Jährige seine 42 Jahre alte Lebensgefährtin mit den Fäusten und Füßen traktiert hatte. Dem Mann wurde daraufhin ein Wohnungsverweis ausgesprochen. Gegen 20.40 Uhr suchte der 38-Jährige erneut die Wohnung auf. Es folgten wieder Schläge, wobei die Frau nicht unerheblich verletzt wurde. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd suchten erneut die Wohnung auf, wobei der Mann sofort aggressiv und aufbrausend wurde. Den Anweisungen der Polizisten leistete er keine Folge, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen diese Maßnahme setzte sich der 38-Jährige heftig zur Wehr und trat mit beiden Beinen in Richtung Gesicht eines Polizeibeamten und beleidigte die Ordnungshüter. Die konnten sich zwar noch wegdrehen, wurden jedoch am Hals getroffen. Letztlich waren vier Beamte nötig, um den renitenten Mann in Gewahrsam zu nehmen. Seine Lebensgefährtin wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen; auch der Polizeibeamte musste zur Notfallbehandlung in die Klinik.