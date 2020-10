Fachsenfelder Schlosshexen feiern keinen Fasching 2020/2021

Fasching Die Fachsenfelder Schlosshexen werden an keinen Veranstaltungen oder Umzügen teilnehmen.

Fachsenfeld. Neben den Unterkochender Bärenfanger haben an diesem Montag auch die Fachsenfelder Schlosshexen die kommende Faschingssaison abgesagt. Das haben Sie in den sozialen Medien verkündet.

"Es zeichnet sich leider ab, dass die Corona-Neuinfektionswerte stark Ansteigen und die gesellschaftlichen Beschränkungen zunehmen werden", schreibt der Verein. Deshalb haben sich die Schlosshexen entschieden, dass für die kommende Saison alle offiziellen Veranstaltungen abgesagt werden und sie an keinen Veranstaltungen oder Umzügen teilnehmen.