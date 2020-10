„Freunde“-Ehrenamtliche erhalten Tipps für ihre Arbeit in Corona-Zeit

Arche Gerade in dieser seit März anhaltenden Corona-Pandemie, in der Unsicherheiten überwiegen, lud die Vorsitzende von „Freunde schaffen Freude“, Inge Grein-Feil, die Ehrenamtlichen der Herz- und Zeitverschenker, des Kultur-Arbeitskreises, der „Freunde“-Treffs Aalen, Dillingen und Heidenheim, sowie vom Arche-Team in die Egauhalle ein. Einen Tag lang wurde mit dem Bonner Coach und Personal-Trainer Ludwig Weitz gearbeitet. Dieser neuen Normalität – „New Normal“ – müsse man sich stellen, wolle man diese Zeit gerade als Non-Profit-Verein einigermaßen schadlos überstehen. Foto: pirvat