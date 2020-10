Nach den US-Wahlen

Vortrag Dr. Kinan Jäger referiert am 11. November um 19 Uhr in Neresheim.

Neresheim. Dr. Kinan Jäger, Lehrbeauftragter am Institut für Politik, Wissenschaft und Soziologie der Uni Bonn, hält am Mittwoch, 11. November, um 19 Uhr im Neresheimer Rathaus einen Vortrag unter der Überschrift „Nach den Wahlen in den USA“.

Vorgesehen als Schwerpunkt ist die Frage „Welche Rolle spielt der Nahe Osten zukünftig in der Weltpolitik?“; das Thema wird aber den aktuellen Ereignissen angepasst. Veranstalter sind die Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP), die Stadt Neresheim und die Vhs Ostalb.

Es wird um formlose Anmeldung gebeten bis 4. November per E-Mail an Gerhard.Blitz@web.de oder info@neresheim.de. Bitte Mund-Nasen-Schutz mitbringen.