Gmünd: Rettungseinsatz am Parkhaus am Bahnhof

Schwäbisch Gmünd. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, gibt es am frühen Montagabend einen Rettungseinsatz am Fehrle-Parkhaus am Bahnhof in Gmünd. Eine Person ist schwer verletzt. Weitere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.

Bereits am Montag vor einer Woche war eine 17-jährige junge Frau vom Dach des Fehrle-Parkhauses gestürzt. Sie war am frühen Morgen auf der Rückseite des Parkhauses tot aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lagen nicht vor, sagte Polizeisprecher Holger Bienert am Dienstag. Die Polizei schloss bei dem Vorfall der vergangenen Woche weder Selbstmord noch einen Unfall aus. Neben der Polizei war in der vergangenen Woche auch die Feuerwehr vor Ort, um den Unglücksort durch einen Sichtschutz zu verdecken.