Die „Füenf“ spielen für den guten Zweck

Konzert Anlässlich ihres 25-jährigen Bühnenjubiläums trat am vergangenen Sonntag die a-Cappella–Band „Füenf“ mit ihrem aktuellen Programm „Im Dienste der Mayonnaise“ und weiteren vokalen Überraschungen in der Cafeteria des Berufschulzentrums in Aalen auf. Die „Füenf“ machten gesungenen Musikcomedy deutschlandweit populär. Veranstalter des Benefizkonzertes war der Lions-Club Kocher-Jagst. Bereits zum achten Mal hat der Lions-Club Kocher-Jagst unter dem Motto „Lachen für den guten Zweck“ ein Konzert veranstaltet. Um die aktuellen Corona-Anforderungen zu erfüllen, haben die Veranstalter ein Hygienekonzept erarbeitet. Die Zuschauerzahlen mussten dementsprechend reduziert werden. Doch auch mit reduzierten Gästen waren die Sänger motiviert und froh wieder vor Live-Publikum zu spielen. zoe/ Foto: Peter Hageneder