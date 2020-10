Konfis spenden 2627 Euro

Aalen. Bei den Konfirmationen im September kamen durch die Kollekte und die Dankgaben der Konfirmandinnen und Konfirmanden 2627 Euro zusammen. Die Konfirmierten haben nun das Geld mit symbolischen Schecks an die Organisationen überreicht. 964 Euro gehen nach Mosambik für ein Schul- und Bildungsprojekt vom Vorschulalter bis zur Berufsausbildung, vermittelt durch Honorarkonsul Siegfried Lingel. 854 Euro fließen an die Aktion Segeltaxi, die sich für Familien einsetzt. Lothar Schiele vom Segeltaxi freute sich über die Spende. Weitere 854 Euro gehen an das Gustav-Adolf-Werk für Projekte im Libanon und in Argentinien.