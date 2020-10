Raab vertritt Chefcoach Schmidt

Im Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue am kommenden Sonntag, (13.30 Uhr), wird der 1. FC Heidenheim 1846 krankheitsbedingt aller Voraussicht nach auf Cheftrainer Frank Schmidt verzichten müssen.

Der 46-Jährige muss sich wegen einer Entzündung im Bauchraum seit dem heutigen Dienstag stationär im Krankenhaus behandeln lassen. Bis zu seiner Rückkehr wird Schmidt deshalb von Co-Trainer Bernhard Raab vertreten.

Der 54 Jahre alte Fußballlehrer wird die Mannschaft gemeinsam mit dem übrigen Trainerteam um Dieter Jarosch, Bernd Weng und Said Lakhal auf die Partie vorbereiten und dann in Aue die Verantwortung an der Seitenlinie tragen.