Zott bietet seinen „Dämonen“ beim Bier die Stirn

Die Wiesn fällt ja heuer aus, doch der gebürtige Bajuware Claudius Zott würdigt sie musikalisch auf seine ganz eigene Weise: Mit dem Wiesn Hit 2020 hat der Ellwanger Musiker und Songwriter seiner Like & Share Tournee einen weiteren Baustein hinzugefügt. Diesmal widmet sich Zott in seinem neuen Song, aufgezeichnet im Bader Bräu am Schnaitsee beim Bier, „Dämonen“ männlichen und weiblichen Geschlechts. Zu hören und zu sehen ist das Video auf online auf https://www.youtube.com/watch?v=50eVUjzipW8 dot