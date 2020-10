Verstopftes Ofenrohr ruft Freiwillige Feuerwehr auf den Plan

Kirchheim am Ries. Eine Rauchentwicklung in einem Wohngebäude hat am Abend in der Langestraße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizeisprecher Klaus Kretschmann hatte ein verstopftes Ofenrohr in einem Kamin die Floriansjünger auf den Plan gerufen. Auch ein Rettungswagen und die Polizei waren vorsorglich angerückt. mbu