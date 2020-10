Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.10 Uhr: Auf der B298 Gaildorf in Richtung Schwäbisch Gmünd staut es sich aktuell auf circa fünf Kilometer. Hier müssen Sie 17 Minuten mehr einplanen.



6.07 Uhr: Gute Nachrichten für alle Zug-Pendler. Die Züge in Richtung Stuttgart und Ulm fahren in der nächsten Stunde alle nach Plan. Die Deutsche Bahn meldet keine Verspätungen.

6.03 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Zur aktuellen Stunde müssen Sie mit keinen Behinderungen rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.