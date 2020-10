Unfall auf B29

Aalen. Am Mittwochmorgen hat sich gegen 6.58 Uhr ein Unfall auf der B29 Stuttgart in Richtung Aalen in Höhe Mögglingen-Süd ereignet. Wie die Polizei auf Nachrfrage bestätigt, sind zwei Pkw in den Unfall verwickelt. Nach ersten Informationen gibt es keine Verletzten. Sobald nähere Informationen vorliegen, wird diese Meldung aktualisiert.