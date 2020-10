Getränkelaster umgekippt

Fellbach. Ein Getränkelaster ist auf der B14/29 am Mittwochmorgen gegen 7.05 Uhr umgekippt. Dadurch sind zwei Spuren der B14 Richtung Backnang und die Unterführung B14 von Backnang und die Überleitung zur B29 in Richtung Schorndorf blockiert. Die zwei Spuren in Richtung Aalen sind befahrbar. Die Polizei bittet darum die Unfallstelle, wenn möglich zu umfahren.