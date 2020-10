Einbrecher festgenommen

Aalen. Einbrecher sind in der Nacht auf Mittwoch von Zeugen ertappt worden, die die Polizei verständigten. Der 30 Jahre alte Mann sowie seine zwei 18-jährige Mittäterinnen hatten zuvor zwei Scheiben einer Gaststätte in der Bahnhofstraße eingeschlagen, berichtet die Polizei. Nachdem sie erkannt wurden, flüchteten sie. Im Zuge der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die drei teils mit Unterstützung der Zeugen noch in Tatortnähe dingfest gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen wohl noch nichts. Die Ermittlungen zu einem vierten Täter dauern an.