39-Jährige nach Unfall verletzt

Aalen. Im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße / Friedrichstraße ist es am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Autofahrerin verletzt wurde und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sind gekommen. Sowohl die 39-jährige Nissan-Fahrerin als auch ein 25 Jahre alter Audi-Fahrer gaben laut Polizei an, bei Grünlicht in den Einmündungsbereich gefahren zu sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer: (07361) 5240 in Verbindung zu setzen.