Rettungseinsatz am Gleis in Oberkochen

Oberkochen. Wie die Deutsche Bahn am Morgen gegen 08.03 Uhr meldet, beeinträchtigt ein Notarzteinsatz am Gleis in Oberkochen den Zugverkehr. Die Strecke musste zwischen Oberkochen und Unterkochen gesperrt werden. Laut Angaben der Polizei ist es an der Bahnstrecke bei Oberkochen zu einem Personenunfall gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Bisher hat die DB keine Informationen zur Dauer der Sperrung. Wir aktualisieren diese Meldung, sobald uns weitere Informationen vorliegen.