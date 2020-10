Schwäbisch Hall: 94-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden

Schwäbisch Hall. Wie die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Heilbron bekannt gibt, wurde am Mittwochabend eine 94-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. Nach den polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Seniorin Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Soko Ring mit etwa 50 Beamten eingerichtet.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn -Außenstelle Schwäbisch Hall-und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidium Aalen laufen derzeit auf Hochtouren.