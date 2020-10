Freizeit Warum noch Slammer für den Auftritt am Freitag, 23. Oktober in Neresheim gesucht sind. Jetzt melden!

Neresheim. Nachdem der ursprüngliche Termin im März corona-bedingt verschoben werden musste, richtet Neresheim am Freitag, 23. Oktober, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) einen Poetry Slam in der Härtsfeldhalle aus.

Moderator Jens Hoffmann kommt mit acht hochkarätigen Autoren und einem abwechslungsreichen Programm nach Neresheim. Die Stadtverwaltung als Veranstalter vergibt zudem Wildcards. Somit steht die Bühne lokalen Poeten offen. Zusätzlich zu den Gastautoren bietet das Programm Platz für drei weitere Redner. Egal, ob witzig oder ernst, tiefgründig oder leichtgängig – über Politik und Gesellschaft oder mit Geschichten vom heimischen Sofa.

Interessierte können sich per E-Mail einen Platz im Programm sichern: kultur@neresheim.de oder sich spontan bis 30 Minuten vor Beginn beim Moderator melden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Fladen-Piraten aus Nördlingen sorgen für Speis und Trank.

Coronawegen ist die Zahl der Gäste auf 99 begrenzt. Alle Besucher benötigen einen Mund-Nasen-Schutz.

Karten: Tourist-Information Neresheim, Reservix und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. VVK 16,60 Euro (Schüler ermäßigt 12,20) und an der Abendkasse 20 Euro (15). Ermäßigung für alle per Gutschein-Code „PoetrySlam-5Euro“.