Ein neuer Pächter für die „Schättere“ ist gefunden

Aalen. Die „Schättere“-Wirtschaft, die Traditions-Vesperstube in der Alten Heidenheimer Straße, wird wieder öffnen. Nachdem der seitherige Pächter Jörg Müller am 11. September zum letzten Mal für seine Gäste gekocht hat, steht das Lokal leer. Ein neuer Pächter ist bereits gefunden: Joachim Klutz hat am Donnerstag den Vertrag unterschrieben. Klutz hat in der Aalener Gastroszene bereits ein Stück Geschichte geschrieben. Bis 2016 war er erfolgreicher Wirt der Aalener Bierhalle, dann, bis Ende 2019 Betreiber der Ostertag-Gastronomie. UW