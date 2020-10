SG2H-Jugend in Stuttgart

Handball. Nach der Auftaktniederlage in der Württembergliga gegen Oppenweiler/Backnang sind die C-Jugendmädels der SG Hofen/Hüttlingen zu Gast in Stuttgart. Anpfiff ist am Samstag um 14.45 Uhr in der Rembrandthalle in Möhringen. Beim Duell gegen die Kickers gilt es dieses Mal die Konzentration über die gesamte Spielzeit aufrecht zu halten. Die Mädels aus Stuttgart unterlagen in ihrem ersten Spiel nur knapp. Deshalb gilt es für die Grün-Roten wieder alle Kräfte über die volle Spielzeit zu mobilisieren. Dabei sollen die Erkenntnisse aus der letzten Partie umgesetzt und die Schwachstellen in der Abwehr beseitigt werden. Fraglich bleibt, ob das Spiel überhaupt stattfinden darf.