Jugenddialog Aalen findet digital statt

Die zentrale Frage aller Veranstaltungen ist: Wie kann das Interesse von jungen Menschen an der Politik nachhaltig geweckt werden?

Aalen. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation findet die Veranstaltung Jugenddialog Aalen in digitaler Form, über die Plattform Zoom statt. Beim Jugenddialog Aalen am 23. Oktober, von 17 bis 20 Uhr können Sie Politiker live und in Farbe erleben. Nähere Informationen und den Link zum Meeting findet Ihr auf www.sjr-aalen.de und www.wasunsbewegt-bw.de/jugenddialog-aalen.

Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg haben im Rahmen des zweijährig stattfindenden Jugendlandtags 2019 die Jugendbeteiligung und das ehrenamtliche Engagement junger Menschen in Baden-Württemberg zu zentralen Themen für sie erklärt. Deshalb wollen wir durch direkte Begegnungen zwischen Jugendlichen und Politikern bereits im Vorfeld zur Landtagswahl 2021 ein Bewusstsein für die Themen der jungen Menschen schaffen. Um dies zu ermöglichen findet in unterschiedlichen Regierungsbezirken je ein Jugenddialog statt. Für den Regierungsbezirk Stuttgart wird dieser vom Stadtjugendring Aalen organisiert und es hat sich sogar die Landtagspräsidentin Frau Muhterem Aras angekündigt. Die zentrale Frage aller Veranstaltungen ist: Wie kann das Interesse von jungen Menschen an der Politik nachhaltig geweckt werden?