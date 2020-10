Unbekannter beschädigt Verkehrsinsel

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der Unbekannte vermutlich die Anschlussstelle in Richtung B29.

Aalen. Ein bisher Unbekannter hat die Verkehrsinsel an der Anschlussstelle Affalterried auf der B29 beschädigt. Laut Angaben der Polizei stellten das am frühen Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, Verkehrsteilnehmer fest. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der Unbekannte vermutlich die Anschlussstelle in Richtung B29. Beim Einfahren auf die B 29 fuhr er dann ein Verkehrszeichen auf der Insel um. Die Polizei Aalen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. (07361) 524-0 zu melden.