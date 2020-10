Schwerer Unfall auf B29

Baldingen. Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr auf der B29 ereignet. Laut Angaben der Polizei wollte eine 56-jährige Frau mit ihremPkw von der Romantischen Straße aus nach links in die B 29 einbiegen. Dabei übersahsie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 45-jährigen Mannes, der die B 29 in Richtung Wallerstein befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 56-jährige Unfallverursacherin wurde hierbei schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg. Im anderen Pkw saßen neben dem 45-Jährigen noch eine 45-jährige Frau sowie ein 21-jähriger Mann. Alle drei wurden leichtverletzt mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Nördlingen

gebracht. Die Bundesstraße war für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme bis ca. 12.10 Uhr voll gesperrt. Die freiwilligen Feuerwehren Baldingen und Nördlingenwaren mit ca. 35 Mann im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. DieSchadenshöhe beträgt insgesamt ca. 170.000 Euro