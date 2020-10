Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

9 Uhr: Aktuell werden zwei intensivmedizinische Covid-19-Fälle in den Klinken im Ostalbkreis behandelt. Die Entwicklung im Ostalbkreis in interaktiven Diagrammen können Sie hier sehen.

8.55 Uhr: Fünf Dinge, die Sich diese Woche in Aalen wissen müssen:

Abschied: In Aalen ist an diesem Montag die Mitgliederversammlung der vhs Aalen. In deren Verlauf wird der Vorsitzende der VHS, der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, verabschiedet. Abfall: Abfallgebühren und viele Themen zur Mobilität sind Themen der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz und Kreisentwicklung am Dienstag ab 15 Uhr im Landratsamt. Mobilität im Allgemeinen, aber auch Konkretes wie die Einführung eines Stadtbussystems in Neresheim stehen an. Aufklärung: Das „Informationsfahrzeug der Polizei“ kommt am Mittwoch, 21. Oktober, auf den Greutplatz nach Aalen. Von 10 bis 17 Uhr können sich Bürger dort über Sicherungstechniken informieren, mit deren Hilfe sie sich vor Einbrüchen und Diebstählen schützen können. Am Donnerstag ist das Fahrzeug beim alten Sportplatz in Unterkochen. Ausgaben: Wofür gibt die Stadt Aalen 2021 ihr Geld aus? Wo werden Schwerpunkte gesetzt? Darum geht es in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag ab 15.15 Uhr in der Stadthalle. Aufgeweckt: Ausschließlich digital findet am Freitag von 17 bis 20 Uhr der Jugenddialog Aalen statt. Weitere Infos gibt’s unter

8.42 Uhr: Auf der A7 Ulm Richtung Würzburg müssen Autofahrer zwischen Heidenheim und Aalben/Oberkochen besonders vorsichtig fahren. Dort besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug auf de Standstreifen. Außerdem liegen Reifenteile auf der Fahrbahn.

8.15 Uhr: Das neue Aktionsbündnis „Zirkus Querspiel“ hat sich am Sonntag auf dem Gmünder Schießtalplatz getroffen. 70 beflaggte Fahrzeuge fuhren auf der B 29 nach Endersbach und zurück, die Botschaft: „Nein zur neuen Normalität“

7.42 Uhr: Achtung Autofahrer! Auf der B19 Giegen Richtung Aalen besteht zwischen Ausfahrt Unterkochen und Aalen Gefahr durch ein defektes Fahrzeug.

7.30 Uhr: Der gebürtige Ellwanger Norbert Zeidler bleibt Oberbürgermeister von Biberach. Der 53-jährige Amtsinhaber erhielt 92,81 Prozent der Stimmen. Er regiert in Biberach seit 2012.

7.05 Uhr: Wie haben Sie das herbstliche Wochenende verbracht? Gemütlich auf der Couch oder bei einem schönen Spaziergang? Das Wetter lässt heute beides zu: Am Montag sind viele Wolken unterwegs – ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte: 9 bis 12 Grad. Die Aussichten hat Tim Abramowski in seinem Wetterblog zusammengefasst.

6.45 Uhr: Bei der Remstal-Gartenschau im vergangenen Jahr sind für die Stadt Gmünd Mehrkosten von einer Million Euro entstanden. Bewilligt hatten die Stadträte etwa 2,7 Millionen Euro. Die Mehrkosten für die Remstal-Gartenschau sind Thema der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch.

6.30 Uhr: Ein als aggressiv bekannter 28-Jähriger sorgt am Samstagabend für einen Großeinsatz der Polizei in Tonolzbronn, denn der Mann bedrohte seine Freundin mit einem Messer.

6.15 Uhr: Eine Bewohnerin aus dem Aalener Albstift wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.

6.07 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat am Samstag die Pandemiestufe 3 ausgerufen, sie gilt ab diesem Montag. Die Corona-Verordnung wurde mit neuen Maßnahmen aktualisiert. Insbesondere die Maskenpflicht wird verschärft. Landesweit muss in Fußgängerzonen, in öffentlichen Einrichtungen und überall dort im öffentlichen Raum, wo der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Im Artikel haben wir das Wichtigste für Sie zusammengefasst.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet an diesem Morgen für die kommende Stunde keine Verspätungen oder Ausfälle.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind aktutell frei.

