Exhibitionist am Aalener Bahnhof

Aalen. Am späten Samstagnachmittag wird am Aalener Bahnhof ein Mann beobachtet, der sich in der Öffentlichkeit entblößt. Gegen 17.30 Uhr war ein Passant mit seinen Kindern im Zug am Bahnhof und sie beobachteten einen bislang Unbekannten, der am Gleis 4 stand, den Mantel öffnete und sein entblößtes Geschlechtsteil zeigte. Der Unbekannte trug einen langen schwarzen Mantel mit Kapuze und eine schwarze Hose. Weitere Hinweise an das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361)5240.