Maskenverweigerer will Laden nicht verlassen und bedroht Angestellte

Aalen. Wie die Polizei berichtet, randaliert am Samstagnachmittag ein Maskenverweigerer in der Aalener Innenstadt. Gegen 14.30 Uhr betrat ein 45-Jähriger ein Ladengeschäft in der Aalener Innenstadt, allerdings trug er keine Mund-Nasen-Bedeckung. Er wurde von einer Angestellten aufgefordert eine Maske aufzusetzen. Der 45-Jährige verweigerte dies mit der Begründung, dass er ein entsprechendes Attest habe. Nachdem er weiterhin darauf bestand, keine Maske aufzusetzen, wurde er aufgefordert, den Laden zu verlassen, was er jedoch vehement ablehnte. Auch nachdem Beamte des Polizeireviers Aalen vor Ort waren, weigerte der 45-Jährige sich, das Geschäft zu verlassen, woraufhin er von den Polizisten nach draußen begleitet wurde. Dort schrie er lautstark herum, was ihm einen Platzverweis für den Bereich des Marktplatzes einbrachte. Trotz dieses Verweises kehrte der 45-Jährige nach kurzer Zeit zurück und bedrohte wohl die Angestellte, die aber die Eingangstüre des Ladens verschlossen hatte. Der Mann muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.