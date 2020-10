Keine Zuschauer beim nächsten Heimspiel

Da die Infektionszahlen im Land Baden-Württemberg rasant steigen, wurde eine neue Verordnung erlassen. Laut dieser sind Sportveranstaltungen ohne Zuschauer auszurichten.

Dies bedeutet, dass das Heimspiel des VfR Aalen gegen KSV Hessen Kassel am Dienstagabend, 20. Oktober, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. "Wir bedauern dies sehr, müssen uns aber an die Vorschriften halten", teilt der VfR Aalen in einer Pressemitteilung mit.

Somit fällt auch das Leser-Gewinnspiel flach, für das die Schwäbische Post VIP-Karten verlost hatte.

