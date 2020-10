Handy im Auto lockt Dieb an

Heidenheim. In der Nacht zum Samstag warf in Heidenheim ein Dieb an einem Auto die Scheibe ein. Der Opel stand laut Mitteilung der Polizei in der Siemensstraße auf einem Parkplatz. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug zwar abgeschlossen, sein Handy und ein Paket ließ er aber auf dem Beifahrersitz liegen. Ein Unbekannter warf die Scheibe ein, stahl die Sachen und flüchtete.

Die Polizei Heidenheim – Tel. (07321) 3220) – hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen.