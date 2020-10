Burgführung und Halloween

Löwenstein. Löwenstein im Oktober – das bedeutet diverse Veranstaltungen. Am Sonntag, 25. Oktober, 11 bis 17 Uhr steht auf Burg Löwenstein eine Turmbesteigung und Kinderspiele im Burghof an. Bewirtung am Kiosk, Eintritt frei. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Führungen durch das Manfred-Kyber-Museum in Löwenstein.

Am Samstag, 31. Oktober, heißt es: Vollmond und keltisches Jahreskreisfest Samhain – Halloween; mit Michaela Köhler Treffpunkt 16 Uhr – Mainhardt Riegenhof, Demeterhof Braun.

Infos unter MichaelaKoehler1@gmx.de oder 0160-3557831.