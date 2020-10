Hartmut Maier hat gespart und ein Auto gewonnen

Aalen. In der September-Auslosung des VR-Gewinn-Sparens hat Hartmut Maier, Gewinnsparer der VR-Bank Ostalb, den Hauptpreis, einen Audi A3 Sportback, gewonnen. Das teilt die VR-Bank mit.

Seit Jahren ist Hartmut Maier Gewinnsparer bei der VR-Bank Ostalb und spart Monat für Monat 10 Euro, wovon 7,50 Euro auf dem Spar- oder Geldmarktkonto landen. 2,50 Euro sind der Spieleinsatz, von dem 63 Cent an gemeinnützige Institutionen in der Region gespendet werden. In Neckarsulm nahm er den Schlüssel für sein neues Auto entgegen.