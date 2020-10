„Foaie Verde“ gastieren im Kulturhaus Schwanen

Die die fünf Virtuosen von „Foaie Verde“ gastieren am Freitag, 23. Oktober, um 20 Uhr im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen. Auf dem Programm stehen „Global Music“ mit Quellen in Südosteuropa und der Türkei.

Einen musikalischen Teufelsritt mit emotionsgeladener Musik vom Balkan bieten die fünf Virtuosen von „Foaie Verde“ („grünes Blatt“). Sie stammen aus vier verschiedenen europäischen Ländern und verschmelzen rumänische Folklore, rasante Balkanrhythmen sowie bulgarische, jugoslawische und türkische Melodien zu einem unwiderstehlichen Sound. Das Ensemble um Geiger Sebastian Mare und Sängerin Katalin Horvath spielt auf, entzündet die Musik der Roma und der Länder Südosteuropas vor den Augen und Ohren des Publikums und bietet ein besonderes musikalisches Erlebnis. Mit Vladimir Trenin am Bajan, Frank Wekenmann an der Gitarre und Veit Hübner am Kontrabass ist die Band international besetzt.

VVK online und bei Reservix: 17,50 Euro (14,20 Euro erm.); Abendkasse 19 Euro (16 Euro); Reservierung Abendkasse 07151-5001-1674;

Infos www.foaie-verde.de