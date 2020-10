Unfall auf Baustelle: Arbeiter von Sprinter erfasst

Aalen-Ebnat. Ein 59-jähriger Arbeiter ist am Dienstag in Ebnat auf einer Baustelle von einem Sprinter erfasst und dabei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei fuhr ein 26-Jähriger gegen 9.15 Uhr in der Jurastraße mit seinem Sprinter rückwärts zur Baustelle. Dabei übersah er einen Arbeiter und erfasste ihn. Der 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der bevorstehende Unfall wurde wohl von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern beobachtet, die noch durch Hupen auf die Gefahrensituation aufmerksam machten.

Diese Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (07904) 94260 bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg zu melden.