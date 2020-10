Konzert Patrick Simper bringt sein Können am Sonntag in der Stadtkirche zu Gehör. Das Kontingent an Karten ist begrenzt.

Bopfingen. „Bass – Bässer – Bopfingen – Concert for deep black voice“ – so lautet der Titel eines Konzerts am Sonntag, 25. Oktober, in Bopfingen. In einer breiten Palette aller Stilepochen von der Alten Musik über Klassik und Romantik interpretiert Patrick Simper an der Seite von Prof. Alois Seidlmeier von der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe große Opernarien wie auch schlichte Chansons. Neben bekannten Komponisten wie Mozart, Händel, Wagner und Verdi kommen auch überraschende Klänge zur Aufführung. Patrick Simper interpretiert Werke aller Epochen und Stilrichtungen. Eine seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten ist die Darstellung und Charakterisierung der unterschiedlichsten Persönlichkeitstypen auf der Bühne.

Das Konzert ist am Sonntag, 25. Oktober, um 17 Uhr in der Stadtkirche Bopfingen.

Karten (begrenzt verfügbar) gibt es im TUI Reisebüro Bopfingen vor Ort oder telefonisch während der Öffnungszeiten des Reisebüros.