Bürgermeister Bühler gewinnt Quiz: Freipizza für Bopfingen

Dr. Gunther Bühler gewinnt Radioquiz - am Donnerstag um 12 Uhr gibt es am Bopfinger Marktplatz kostenlos Pizza.

Bopfingen. Freipizza für Bopfingen heißt es am Donnerstag um 12 Uhr am Marktplatz. Bürgermeister Dr. Gunther Bühler hat nämlich beim Quiz des Radiosenders Radio Ton teilgenommen und gewonnen.

Beim Quiz treten in mehreren Sendungen jeweils drei Bürgermeister aus dem Einzugsgebiet des Senders, der seinen Sitz in Heilbronn hat, gegeneinander an. Bühler trat gegen den Bürgermeister von Mainhardt, Damian Komor und den Bürgermeister von Leingarten, Ralf Steinberger an.

Anfang des Monats hatte bereits Aalens OB Thilo Rentschler den Titel "Pizzameister" in den Ostalbkreis geholt. Nun trägt auch Gunther Bühler den Titel.

So funktioniert's:

Vorgeschlagen wurden die Teilnehmer von Bürgerinnen und Bürgern. Die Sieger des „Pizzameister“-Quiz erhalten für ihre Stadt oder Gemeinde den Besuch des sendereigenen Pizzatrucks – der den Bürgern dann Pizza spendiert.