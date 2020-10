Baumaschinen und Rüttelplatte gestohlen

Polizeibericht Die zwei Baucontainer stehen auf der Autobahn 7 am Virngrundtunnel

Ellenberg. Am Mittwochmorgen sind zwei Baucontainer aufgebrochen worden, die an der Autobahn 7 am nördlichen Ausgang des Virngrundtunnels aufgestellt waren. Wie die Polizei mitteilt, wurden die darin gelagerten Baumaschinen sowie eine auf einer Palette abgestellte etwa 600 Kilogramm schwere Rüttelplatte gestohlen wurden. Vermutlich wurde zum Aufladen der Rüttelplatte ein auf der Baustelle befindlicher Radlader benutzt.

Hinweise auf die Diebe bzw. Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon (07961) 9300 entgegen.