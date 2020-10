Abtsgmünd. Dagmar Köckritz ist im Pflegeheim St. Lukas, Abtsgmünd, in den Ruhestand verabschiedet worden. Sie hatte dort seit 2006 begonnen. Ihre Aufgabe war die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des „Seniorentreffs“, der offenen Seniorenarbeit. 2008 wechselte sie in den Sozialen Dienst und nahm 2015 teil an einer Weiterbildung zur Betreuungsassistentin und führte diese Aufgabe im Pflegeheim und in der Tagespflege immer mit viel Freude bis zum Juli dieses Jahres aus.

Ute Sturm, Hausleitung, und Daniela Vogel, Leitung Sozialer Dienst bedankten sich bei Dagmar Köckritz für die gute Zeit in St. Lukas. Immer setzte sie sich mit Hingabe und Herzlichkeit für die Senioren ein und brachte viel Freude ins Haus. Auch als Kollegin war sie immer sehr beliebt.